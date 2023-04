Байдена призвали признать проблемы со здоровьем и возрастом перед выборами

Американский лидер планирует переизбраться в 2024 году, к тому моменту ему будет 82 года.

Президент США Джо Байден должен рассказать американцам о состоянии своего здоровья перед выборами 2024 года. Такое мнение высказали граждане страны, принявшие участие в опросе агентства Associated Press (AP) и исследовательского центра NORC (AP-NORC). Результаты и аналитику опубликовала газета The New York Times. Опрос был проведен в течение трех дней, участвовали 1230 респондентов старше 18 лет.

Республиканцы и демократы по большей части остаются верны своим лидерам Дональду Трампу и Джо Байдену соответственно, они готовы поддержать их на предстоящих выборах, если предоставится такая возможность. Но все же основная масса американцев отказывает в своем голосе и действующему президенту, и его предшественнику. И вопрос возраста Байдена стоит не на последнем месте.

«Многие демократы, особенно более молодые, опасаются, что он будет слишком стар, чтобы эффективно работать на втором сроке, который он завершит в 86 лет… Президенту также необходимо открыто и без смущения говорить о своем здоровье и покончить с притворством, что это не имеет значения», — сказано в статье.

Известно, что с президентом регулярно случаются конфузы: он не справляется со ступеньками и ветром, поднимаясь по трапу в самолет, забывает, куда идти и что говорить, обращается к умершим коллегам во время выступлений, было дело, здоровался с несуществующим оппонентом. А еще путал названия стран, имена и некоторые факты. При этом глава США реже всех предшественников дает интервью, отказывается от дальних перелетов, чтобы не навредить здоровью.

Общественность волнует состояние Байдена, ведь уже сейчас он демонстрирует явные признаки возрастных изменений, да к тому же намеренно избегает вопросов по этой теме. По мнению авторов издания, скептицизм избирателей он сможет победить только честным диалогом с ними. По данным газеты, кандидатуру лидера Штатов на второй срок могут официально выдвинуть в ближайшие дни. Он по-прежнему планирует стать самым старым американским президентом в истории.

