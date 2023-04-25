Дымящая стихия: в Костромской области горят торфяники на 55 гектарах

Пожары распространяются с огромной скоростью. Только утром площадь возгораний не превышала пяти гектаров.

В Костромской области дымят 55 гектаров торфяников. Очаг на пяти гектарах обнаружили утром, и площадь пожара выросла уже в несколько раз. Тушить его невозможно из-за сильного ветра, плюс — кругом бурелом и валежник. Осложняет дело и сама природа пожара, ведь горят торфяные залежи на глубине.

Между тем удалось отстоять село Потрусово, оно всего в 13 километрах от очага. Там оперативно сделали опашку, проложив просеки в 10-12 метров шириной.