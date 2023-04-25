Министр обороны Эстонии назвал целью страны развал России
Мартин Херем считает, что проблемы маленьких прибалтийских государств связаны с тем, что «Россия — большая и могущественная страна».
Фото, видео: Alexander Welscher / ТАСС; 5-tv.ru
Эстония объявила своей целью развал России. Об этом в открытую заявил Мартин Херем — командующий эстонскими силами обороны.
По словам военного, все проблемы маленьких прибалтийских государств, а также их союзников (Польши и прочих) в том, что «Россия — большая и могущественная страна».
Соответственно, в Таллине считают, что наиболее благоприятный для Запада исход конфликта на Украине — это распад России на целый ряд мелких государств.
По некоторым данным, в Эстонии — при участии НАТО — уже создаются формирования, которые попытаются реализовать задуманное американскими стратегами.
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