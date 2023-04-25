Американский певец и актер Гарри Белафонте умер на 97-м году жизни

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 68

Американский певец и актер Гарри Белафонте умер на 97-м году жизни

Американский певец и актер Гарри Белафонте умер на 97-м году жизни

Фото: www.globallookpress.com / Malte Ossowski/SVEN SIMON

Читайте нас в: Дзен Новости

Соратник Мартина Лютера Кинга — младшего скончался у себя дома. Что произошло?

Певец, король жанра калипсо, актер и борец за права чернокожих Гарри Белафонте скончался в своем доме в возрасте 96 лет.

«Причиной смерти стала застойная сердечная недостаточность», — сообщила газета The New York Times.

Гарри Белафонте умер дома в Манхэттене.

Певец родился в 1927 году в Нью-Йорке. Белафонте прославился благодаря исполнению карибской музыки. Гарри был соратником активиста Мартина Лютера Кинга — младшего, который боролся за гражданские права чернокожих в США.

Король карибской музыки стал одним из первых афроамериканцев, которые добились успеха в Голливуде. Гарри Белафонте удостоился всех четырех престижных наград в области искусства. Он выиграл «Оскар», «Эмми», «Грэмми» и «Тонни».

Гарри Белафонте снялся в кинокартинах «Мир, плоть и дьявол», «Ангел Левин», «Бремя белого человека». На его счету еще множество других проектов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о причинах смерти актера Геннадия Богачева.

+18° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 39%
81.55
0.28 90.03
0.57
День выплат и наград! Китайский совет дня на вторник, 25 апреля

Последние новости

21:49
«Обязательно вернусь»: Ольга Бузова готовится к свадьбе в Сочи
21:35
Разнесли все: эксклюзивные кадры последствий обстрела ВСУ города Токмак
21:24
«Счастливая гипоксия»: пульмонолог перечислил основные признаки постковида
21:11
Вдовец Шаляпин стихами Есенина ответил на вопрос о новых отношениях
21:03
Злостный нарушитель ПДД сбил на иномарке ребенка во дворе дома в Петербурге
20:47
Американский певец и актер Гарри Белафонте умер на 97-м году жизни

Сейчас читают

Смерть на экране, работа детектива и страсти на льду: Три киноленты, в которых играл Костомаров
Названа причина смерти актера Геннадия Богачева
Врач всегда рядом: на Украине сообщают об ухудшении здоровья Зеленского
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео