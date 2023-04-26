Кольцо вокруг Артемовска скоро замкнется. Наши бойцы контролируют уже 80% города. В том числе железнодорожную станцию и дорогу, по которой шло снабжение ВСУ. Сейчас штурмовые бригады освобождают одну пятиэтажку за другой. Наш корреспондент Алексей Полторанин увидел все сам.

Частный сектор уже под контролем российских сил. Дальше – пока еще территория противника. Перед штурмовыми отрядами стоит задача выбить неонацистов из высотных зданий – вражеские позиции, как обычно, оборудованы на втором и третьем этажах. Перед штурмом нужно подавить все огневые точки. Подробности - в нашем репортаже.