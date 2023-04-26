«Провалили все»: как американцы отреагировали на планы Байдена переизбраться
Американцы негативно отреагировали на решение Джо Байдена баллотироваться на второй срок
Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP; 5-tv.ru
Действующий американский лидер в основном получил язвительные комментарии на свое решение. Чего же хотят жители США?
Джо Байдена ждет тяжелая предвыборная гонка. Большинство американцев считает, что их страна движется в неправильном направлении, а известие о том, что действующий президент собрался на второй срок, вызвало в основном язвительные комментарии. С ними ознакомился корреспондент «Известий» Александр Якименко.
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