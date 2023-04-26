«Провалили все»: как американцы отреагировали на планы Байдена переизбраться

Действующий американский лидер в основном получил язвительные комментарии на свое решение. Чего же хотят жители США?

Джо Байдена ждет тяжелая предвыборная гонка. Большинство американцев считает, что их страна движется в неправильном направлении, а известие о том, что действующий президент собрался на второй срок, вызвало в основном язвительные комментарии. С ними ознакомился корреспондент «Известий» Александр Якименко.