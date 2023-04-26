«Провалили все»: как американцы отреагировали на планы Байдена переизбраться

Эфирная новость 3

Американцы негативно отреагировали на решение Джо Байдена баллотироваться на второй срок

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Действующий американский лидер в основном получил язвительные комментарии на свое решение. Чего же хотят жители США?

Джо Байдена ждет тяжелая предвыборная гонка. Большинство американцев считает, что их страна движется в неправильном направлении, а известие о том, что действующий президент собрался на второй срок, вызвало в основном язвительные комментарии. С ними ознакомился корреспондент «Известий» Александр Якименко.

+11° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
81.55
0.28 90.03
0.57
Скорость может погубить: китайский совет дня на среду, 26 апреля

Последние новости

14:44
Нагиев заговорил о депрессии после творческого отпуска: «Состояние гадкое»
14:35
Жителя Сахалина записали на спецоперацию, взломав аккаунт на «Госуслугах»
14:26
«Провалили все»: как американцы отреагировали на планы Байдена переизбраться
14:13
Суп богачей: простой рецепт осетровых щей от шеф-повара Емельяненко
14:02
«Замкнутый круг»: какая прививка может снизить риск смерти от болезней сердца
14:02
Умер оператор фильмов Евгения Гришковца

Сейчас читают

Марочко раскрыл, сколько техники уничтожено на трех ключевых направлениях СВО
Cкоты загадили все: любовница в шоке от превратившейся в помойку могилы Осина
Звезда «Реальных пацанов» Масалитин скончался на операционном столе
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео