Омич толкнул незнакомку под маршрутку и выдавил себе единственный глаз

В Омске мужчина напал на незнакомую женщину и толкнул ее под маршрутку, после чего выдавил свой единственный глаз. Жуткая ситуация случилась вечером, три дня назад, рядом с остановкой на улице Магистральной. О происшествии сообщили в Следственном управлении СК РФ по Омской области.

Известно, что нападавшему 35 лет, он был под наркотическими веществами. Под руку злоумышленнику попала 47-летняя незнакомка на остановке, которую он толкнул на дорогу. Водитель микроавтобуса успел вовремя затормозить перед упавшей женщиной, поэтому пострадавшая выжила, но получила сотрясение головного мозга.

Как стало известно РИА Новости, у мужчины был только один глаз до инцидента. Первый он выдавил в 2020 году, в период пребывания в колонии, куда его поместили за распространение наркотиков. Теперь нападавший полностью ослеп, когда лишился второго зрительного органа.

По факту случившегося правоохранительные органы возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Злоумышленник может лишиться свободы на 20 лет или до конца жизни.

Похожая история случилась в прошлом году. Ранее 5-tv.ru сообщал, как москвич напал на мать и выколол ей глаза.