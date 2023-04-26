Поклонники «поженили» Ярослава Бойко и Марию Порошину: это — любовь?

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Алексей Панков
Алексей Панков 94

Мария Порошина и Ярослав Бойков снова воссоединились

Поклонники «поженили» Ярослава Бойко и Марию Порошину: это — любовь?

Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Sergeev

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Не так давно актриса родила пятого ребенка. Кто его папа?

Поклонники Ярослава Бойко и Марии Порошиной уверены, что их кумиры снова вместе. Впервые об отношениях звездной пары начали говорить в 2003-м году, когда вышел сериал «Всегда говори всегда». Они настолько убедительно сыграли влюбленную пару, что фанаты до сих пор верят в то, что актеры вместе и в реальной жизни.

В 2019 году Порошина родила пятого ребенка. Поклонники знаменитости уверены, что отцом младенца является Бойко. Актер отреагировал на слухи, заявив, что за 15 лет привык к этому.

«Совсем недавно нам с Машей приписывали роман. Ей даже пришлось опровергать его в соцсетях и писать, что сейчас она беременна не от меня», — отметил Бойко.

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Недавно Порошина и Бойко сыграли влюбленных в сериале «Всем по 50», подарив фанатам новый повод для слухов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Порошину и Бойко снова застали в объятиях друг друга.

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