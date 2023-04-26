До конца жизни: Верховный суд утвердил приговор костромскому педофилу

По мнению адвоката потерпевшей стороны Алешкина, данное решение абсолютно справедливо.

Костромскому педофилу Вадиму Белякову было утверждено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала Верховного суда сегодня, 26 апреля.

По словам адвоката потерпевшей стороны Андрея Алешкина, суд был объективен и он не сомневался в данном решении. Второй осужденный и сообщник Белякова Денис Герасимов пока не дошел до суда, так как его жалоба не была рассмотрена. До этого, 1 июля 2022 года, двух мужчин приговорили Костромским областным судом к пожизненным срокам.

Страшная трагедия произошла 4 января 2022 года. Маленькая девочка вышла погулять на улицу Северной Правды в Костроме, где ее похитили двое мужчин и скрылись. Как только Герасимов и Беляков расправились с ребенок, то спрятали его тело в спортивную сумку. Таким образом педофилы хотели скрыть свое преступление и избавиться от тела девочки, но были вовремя задержаны полицией. Они были обнаружены в одном из общежитий.

Кстати, оба осужденных уже ранее уже были судимы. Герасимов — за педофилию, Беляков — за ограбление.

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