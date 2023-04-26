Эффективны ли огурцы в борьбе с остеоартритом? Исследование

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 39

Ученые доказали результативность огуречного экстракта при лечении остеоартрита

Эффективны ли огурцы в борьбе с остеоартритом? Исследование

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Огородные овощи могут оказаться полезны не только в рецептах, но и в лекарственных целях.

Исследователи из Университета Яунде I в Камеруне смогли доказать, что экстракт огурца способен укрепить здоровье суставов и сделать их более подвижными. Результаты экспериментов были обнародованы в Current Rheumatology Reviews.

Уже сегодня огуречный экстракт продают в качестве биологической активной добавки. С помощью этого БАДа в организме человека модулируются процессы, благодаря которым самочувствие и здоровье улучшаются.

Исследователи решили провести опыт для проверки эффективности экстракта в борьбе с заболеваниями суставов. В эксперименте принял участие 91 человек, у каждого был остеоартрит средней тяжести. Людей поделили на три категории: первая группа принимала плацебо, вторая — 20 миллиграмм вещества, третья — 100 миллиграмм. Испытуемые пили экстракт каждый день на протяжении шести месяцев. Медики оценили состояние здоровья участников в начале эксперимента, а после стали проверять его раз в месяц.

В конце исследования было обнаружено, что принимающие экстракт огурца стали меньше жаловаться на боли, при этом показатели работоспособности их суставов существенно увеличились. В том числе результативность средства зависит от дозировки. У тех, кто принимал 100 миллиграмм препарата, показатели индекса остеоартрита улучшились на 39%, а у тех, кто — 20 миллиграмм, было зафиксировано улучшение на 32%. В категории плацебо прогресс оказался значительно меньше — всего 5%.

Ранее 5-tv.ru публиковал пять «побочных эффектов» от свежих огурцов.

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