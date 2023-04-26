ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Крыму

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 33

В ходе обыска у фигуранта дела было изъято самодельное оружие.

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

В Крыму был предотвращен теракт в военно-морском госпитале. Об этом сообщили в ЦОС Федеральной службы безопасности РФ.

Сотрудниками ФСБ была пресечена деятельность гражданина РФ, который планировал совершение теракта в отношении объекта здравоохранения Минобороны РФ на Крымском полуострове в Симферополе.

В сообщении ведомства отмечается, что в процессе обыска у злоумышленника были изъяты взрывное устройство собственного изготовления с поражающими элементам, а также самодельное взрывное устройство для совершения поджогов.

Следствие возбудило в отношении мужчины дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ — о подготовке теракта и незаконном хранении или обороте оружия и взрывчатки. В службе безопасности уточнили, что следственные действия продолжаются.

Ранее в Москве сотрудниками ФСБ была пресечена деятельность гражданина РФ, желающего воевать на стороне ВСУ. Сотрудник ЧОП был замотивирован улучшением финансового положения и склонял коллег пополнить ряды украинской армии. После задержания мужчине было предъявлено предостережение о недопустимости действий, направленных против безопасности РФ. За наемничество ему может грозить до 18 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ предотвратила диверсию на объекте энергосистемы в Керчи.

+11° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
81.55
0.28 90.03
0.57
Скорость может погубить: китайский совет дня на среду, 26 апреля

Последние новости

17:49
Эффективны ли огурцы в борьбе с остеоартритом? Исследование
17:37
В Мурманской области проверяют данные о падении МиГ-31
17:13
Ушел из жизни звезда фильма «Вечный зов» Владимир Борисов
16:59
«Проверка связи»: найдено последнее селфи Наталии Власовой перед пропажей
16:46
«Купцы-самодуры»: киевский режим возомнил себя творцом международного права
16:31
ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Крыму

Сейчас читают

Марочко раскрыл, сколько техники уничтожено на трех ключевых направлениях СВО
Cкоты загадили все: любовница в шоке от превратившейся в помойку могилы Осина
«Две недели я проплакала»: Наталья Подольская о «Фабрике звезд»
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео