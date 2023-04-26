ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Крыму

В Крыму был предотвращен теракт в военно-морском госпитале. Об этом сообщили в ЦОС Федеральной службы безопасности РФ.

Сотрудниками ФСБ была пресечена деятельность гражданина РФ, который планировал совершение теракта в отношении объекта здравоохранения Минобороны РФ на Крымском полуострове в Симферополе.

В сообщении ведомства отмечается, что в процессе обыска у злоумышленника были изъяты взрывное устройство собственного изготовления с поражающими элементам, а также самодельное взрывное устройство для совершения поджогов.

Следствие возбудило в отношении мужчины дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ — о подготовке теракта и незаконном хранении или обороте оружия и взрывчатки. В службе безопасности уточнили, что следственные действия продолжаются.

Ранее в Москве сотрудниками ФСБ была пресечена деятельность гражданина РФ, желающего воевать на стороне ВСУ. Сотрудник ЧОП был замотивирован улучшением финансового положения и склонял коллег пополнить ряды украинской армии. После задержания мужчине было предъявлено предостережение о недопустимости действий, направленных против безопасности РФ. За наемничество ему может грозить до 18 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ предотвратила диверсию на объекте энергосистемы в Керчи.