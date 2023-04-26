Лихач на тонированной Lada не смог скрыться от инспекторов в Красноярске

Захватывающие кадры погони из Красноярска. Полицейские попытались остановить тонированную Lada, но водитель игнорировал требование инспекторов, резко увеличил скорость и попытался скрыться.

После длительного преследования нарушитель остановился, выскочил из машины и бросился бежать. Но его все-таки задержали. Лихачом оказался 20-летний молодой человек. При этом за рулем он находился без прав. Пока его арестовали на трое суток.