«Агрессивные заявления»: Додон не исключил вооруженного обострения в Приднестровье

Эфирная новость 30

Экс-президент Молдавии Додон не исключил вооруженного обострения в Приднестровье

Фото, видео: Демидецкий Вениамин / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

По его словам, это произойдет, если Кишинев согласится на дестабилизацию обстановки с подачи союзников.

Власти Молдавии не самостоятельны в своих решениях и будут действовать так, как подскажут их кураторы с Запада. В том числе и при выстраивании отношений с Россией. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил бывший президент республики Игорь Додон.

Политик не исключил, что в регионе может обостриться обстановка, если Кишинев с согласия союзников пойдет на дестабилизацию в Приднестровье.

«Мы видели очень непростые, яркие, агрессивные заявления со стороны наших соседей, со стороны украинцев на довольно высоком уровне, что они готовы войти в Приднестровье. Без официального заявления, официального приглашения со стороны Кишинева, Украина на эту провокацию, скорее всего, не пойдет», — заявил политик.

По мнению Игоря Додона, выйти из СНГ нынешним властям Молдавии вряд ли удастся, процесс этот не быстрый. И членом Евросоюза в ближайшие 10 лет республике тоже не стать.

+17° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
81.63
0.08 90.14
0.11
Скорость может погубить: китайский совет дня на среду, 26 апреля

Последние новости

20:48
Лесные пожары охватили более 10 сел в Свердловской области, есть погибший
20:39
Добро пожаловать на ваши похороны: Барецкий заявил о покупке замка Пугачевой и раскрыл детали «сделки»
20:22
Кириенко заявил, что число лекторов общества «Знание» удвоится к концу года
20:11
Звезду турецкого сериала «Ветреный» Акына Акынезю заметили в Москве
19:58
«Агрессивные заявления»: Додон не исключил вооруженного обострения в Приднестровье
19:50
Размытая ответственность: почему Лондон не хочет отвечать за поставку Киеву снарядов с ураном

Сейчас читают

Марочко раскрыл, сколько техники уничтожено на трех ключевых направлениях СВО
Cкоты загадили все: любовница в шоке от превратившейся в помойку могилы Осина
Ушел из жизни звезда фильма «Вечный зов» Владимир Борисов
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео