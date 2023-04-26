Умер оператор фильмов Евгения Гришковца

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 360

Знаменитому кинодеятелю было 77 лет. Что с ним произошло?

Умер оператор фильмов Евгения Гришковца

Фото: www.globallookpress.com / Pascal Deloche

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Валерий Зибирев, оператор фильмов Евгения Гришковца, скоропостижно скончался в Москве. Об этом сообщает издание REGNUM.

Как стало известно, все произошло совершенно неожиданно. Зибирев не дожил до своего 78-летия совсем чуть-чуть. По предварительным данным, причиной смерти могла стать сердечно-сосудистая недостаточность.

Издание отмечает, что оператор умер в своей квартире, а его тело обнаружили родственники.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности страшной смерти актера из «Реальных пацанов» Масалитина.

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