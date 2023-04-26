Китайцы одобрили решение Владимира Путина об активах недружественных стран в РФ

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Алексей Панков
Алексей Панков 21

Читатели китайской газеты «Гуаньча» отметили, что Запад сам довел международные отношения до такого состояния.

Китайцы одобрили решение Владимира Путина об активах недружественных стран в РФ

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

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Читатели китайской газеты «Гуаньча» поддержали решение президента РФ касательно активов недружественных стран в РФ. Владимир Путин подписал документ, согласно которому в случае возникновения угроз «национальной безопасности России, экономической безопасности, энергетической безопасности и иным видам безопасности» и обороноспособности временное управление активами недружественных стран может прекращаться.

«Опыт захвата российских активов европейскими и американскими странами показал миру дух ненадежности и покинутости европейских и американских стран».

«Запад обнаружил, что сам попал в трясину. . . Россия становится все комфортнее и богаче».

«Есть военные союзы между Китаем и Северной Кореей, США и Южной Кореей. Если будет настоящая драка, то надо идти, и не пытаться задабривать кого-то из них».

«Конечно, нужно отвечать зеркально. Когда мы говорим с этими низкосортными американскими политиками, нужно действовать только их же методами».

«Эти разбойники успокоятся только после того, как их задавят».

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В мае прошлого года украинское правительство приняло документ о конфискации российских активов на Украине. В июле того же года комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндейл заявил, что с начала российско-украинского конфликта ЕС заморозил активы россиян и российских организаций на сумму около 13,8 миллиардов долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что девятнадцать стран заинтересованы во вступлении в БРИКС. Представитель Южной Африки сообщил, что на предстоящем саммите экономического объединения будет обсуждать расширение блока.

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