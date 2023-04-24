Столицы всех штатов превратятся в пепел: США смоделировали сценарий войны с КНР

Неутешительный для Вашингтона сценарий смоделировали в Конгрессе США при участии военных экспертов.

США гарантированно проиграют Китаю в случае прямого вооруженного конфликта из-за Тайваня. В первые же часы обмена ядерными ударами столицы всех штатов превратятся в пепел, погибнут более двадцати миллионов американцев.

Неутешительный для Вашингтона сценарий смоделировали в Конгрессе США при участии военных экспертов. А главное, испугавшись Китая, от Вашингтона отвернутся все союзники по НАТО. Устав альянса позволяет не воевать за страну-партнера, а ограничиться любой военной помощью, включая сухие пайки.

Свой сценарий войны с Китаем предложили в Пентагоне: там генералы пришли к выводу, что нанести удар по КНР нужно уже в этом году, в следующем будет поздно. Пекин успеет перевооружить армию, тогда США опять же потерпят поражение.