Кино и мода: дизайнеры представили новые коллекции в рамках ММКФ

Обворожительные образы примерили на себя знаменитые артисты.

Новые тенденции не только в кино, но и в моде. На площадке Московского международного кинофестиваля, который сегодня завершается в столице, свои работы представили начинающие российские модельеры. Впечатляющие образы примерили на себя знаменитые актрисы и певицы, а оценить труды дизайнеров пришли мэтры, среди которых Никита Михалков и Вячеслав Зайцев.

Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова побывала на показе.