Юбилей легенды: знаменитый врач Леонид Рошаль отмечает 90-летие

Эфирная новость 38

Российскому врачу Леониду Рошалю исполнилось 90 лет

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

За свою долгую карьеру, которой он посвятил практически всю жизнь, доктор спас тысячи жизней.

Леонид Рошаль отмечает юбилей. Знаменитому доктору исполнилось 90 лет. Рошалю удается то, что другим кажется невозможным. Так, за два десятилетия он сумел превратить полуразрушенный госпиталь в один из лучших научно-исследовательских институтов, где помогают детям.

Сейчас под его руководством лечат тяжелораненых ребят из новых российских регионов. А за свою долгую карьеру доктор спас тысячи жизней. Приходилось вытаскивать с того света пострадавших в военных конфликтах и при землетрясениях.

«Землетрясение на Сахалине, потом Армения, потом Япония, потом Турция, Афганистан три раза. Эта бригада, наша единственная в мире, она работала и работала очень здорово. И сейчас, когда надо куда-то лететь, не было ни разу, чтобы кто-то сказал: «Нет, я не полечу», — рассказал врач.

Несмотря на то, что Леонид Рошаль буквально живет работой, доктор находит время и для творчества. Он выпустил сборник поэзии и философских заметок.

+18° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
81.63
0.08 90.14
0.11
Семь раз отмерь, один раз отрежь! Китайский совет дня на четверг, 27 апре...

Последние новости

12:12
Смертельно красиво: могут ли многочисленные операции привести к внезапной смерти
12:09
Астероид с Эйфелеву башню достиг максимального сближения с Землей
12:01
«Украина страдает»: глава ФРС США разоткровенничался в диалоге с Вованом и Лексусом
11:55
Беременная Линдси Лохан впервые показала округлившийся живот
11:54
Лавров примет участие в заседании глав МИД ШОС в Индии
11:52
Лысая и мертвая: страшную находку обнаружили на берегу Финского залива

Сейчас читают

Марочко раскрыл, сколько техники уничтожено на трех ключевых направлениях СВО
Cкоты загадили все: любовница в шоке от превратившейся в помойку могилы Осина
«Я был шокирован»: Барецкий рассказал об обстановке в замке Пугачевой
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео