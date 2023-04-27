Возле жилого дома в Мелитополе произошел взрыв, есть пострадавший

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 48

Его госпитализировали.

Возле жилого дома в Мелитополе произошел взрыв, есть пострадавший

Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС

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Сегодня, примерно в 5:15 утра, в Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв. Произошло все возле подъезда многоквартирного жилого дома на улице Кирова, сообщает администрация города.

Там сработало самодельное взрывное устройство. Среди пострадавших один человек, его госпитализировали.

Сейчас оперативные службы выясняют детали произошедшего, проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики обстреляли Мелитополь из РСЗО HIMARS.

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