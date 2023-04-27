Дыра в шее вместо головы и следы зубов: кто желал смерти пенсионеру из Петербурга

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 34

Несмотря на серьезные повреждения, умершего удалось опознать.

Дыра в шее вместо головы и следы зубов: кто желал смерти пенсионеру из Петербурга

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Рядом с озером Софино в поселке Ефимовский Ленинградской области обнаружили бездыханное тело с гнилостными изменениями, судя по которым оно пролежало там достаточное количество времени. Как стало известно 5-tv.ru, у трупа отсутствовала голова.

При этом на шее у мужчины найдены следы от зубов животных.

Несмотря на серьезные повреждения, умершего удалось опознать. Им оказался 75-летний житель поселка. Он считался пропавшим с июня прошлого года. Сейчас найденный труп отправили в морг, где специалисты будут выяснять причины смерти.

Ранее подобная история произошла в подмосковных Мытищах. Там полуразложившееся тело мужчины нашли рядом с фонариком. На нем были надеты черные куртка, рубашка, брюки и коричневые ботинки. По предварительной версии, на момент обнаружения трупу было около шести месяцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тела двоих недоношенных близнецов нашли в коробке на улице.

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