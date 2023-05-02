Даже по кроссовкам узнают: Люся Чеботина призналась, что ездит в метро

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 194

Певица Люся Чеботина призналась, что ездит в метро

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Чтобы не привлекать внимание, она старается маскироваться, но спасает не всегда.

Люся Чеботина ездит в метро. О своих поездках в общественном транспорте певица рассказала корреспонденту 5-tv.ru за кулисами шоу «Авторадио. 30 лет. Классика», которое прошло в «Крокус Сити Холле».

Девушка призналась, что ездить в метро ее вынуждают бесконечные пробки в Москве. Последний раз она была в подземном городе полтора года назад.

«Узнают. Очень часто, когда, например, даже куда-то вылетаем, подходят фотографироваться. Поэтому у меня всегда кепочка, очки, капюшончик — максимально неприметный вид. Но даже по кроссовкам узнают», — поделилась артистка.

В основном Люся Чеботина передвигается на автомобиле: ее возит водитель, либо она сама за рулем.

«Я фанат вождения. Поэтому для меня покататься по ночной Москве — это самое любимое. Именно в этот момент рождаются мои песни», — рассказала Чеботина.

Получила певица права всего несколько лет назад. По ее словам, теорию и площадку она сдала сразу, а вот вождение в городе ей пришлось пересдавать три раза.

«Потому что когда ты волнуешься, переживаешь, тебе говорят: «Третий съезд направо, и ты думаешь: «А мы сейчас на каком? И какой третий съезд?». Вот в такие моменты я начинаю очень серьезно тупить», — поделилась Чеботина.

Ранее 5-tv.ru писал, что Люся Чеботина рассказала об отношениях с Киркоровым.

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