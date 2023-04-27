Песков объяснил, зачем Путин приехал в Кремль поздно вечером

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 52

Песков заявил, что Путин приехал вечером в Кремль из-за встреч

Фото, видео: Смирнов Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

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Глава государства имеет квартиру в центре столицы и часто ночует в ней.

Владимир Путин действительно вчера поздно вечером прибыл в Кремль. Это подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя появление кортежа главы государства на дороге в центре столицы.

По словам Пескова, у российского лидера есть квартира в Кремле, поэтому он периодически проводит ночи там, когда в этом есть необходимость.

«Действительно, Путин приехал в Кремль. У Путина есть квартира в Кремле, где он достаточно часто ночует. Он работал вчера в Огарево (подмосковная резиденция президента РФ в Ново-Огарево. — Прим. ред.) и, закончив все дела в Огарево, потому что сегодня достаточно рано начал проводить встречи в Кремле, он приехал в Кремль», — сообщил пресс-секретарь в ходе ежедневного телефонного брифинга с журналистами.

В том числе Песков отметил, что подобные передвижения Путина по столице являются частой практикой и ничего удивительного в них нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков ответил на вопрос о здоровье Владимира Путина в нескольких фразах.

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