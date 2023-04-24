Песков ответил на вопрос о здоровье Путина в нескольких фразах

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 250

Президент России работает почти без сна и отдыха. Как ему это удается?

Песков ответил на вопрос о здоровье Путина в нескольких фразах

Фото: © РИА Новости / Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин посвящает работе колоссальное количество времени. Порой глава государства трудится буквально без отдыха и сна. Все это — благодаря отменному здоровью, которое, к счастью, никогда не подводило. Это подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос участника марафона «Знание».

«Вы, наверное, слышали, что у Путина очень много двойников, которые работают вместо него, в то время как он сидит в бункере. Еще одно вранье. Вы видите, какой у нас президент! Он как был, так и есть мегаактивный. С трудом за ним поспеваем, те, кто работает с ним рядом. Его энергетике можно только позавидовать. Его здоровья можно пожелать самому себе. Ни в каких бункерах он, конечно, никогда не сидел. Это тоже вранье», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Вместе с тем, Песков отметил, что команда Путина также неустанно трудится. Говоря о себе, представитель Кремля пошутил, что его работа может быть похожа на работу сапера: ошибаться никогда нельзя.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Песков отреагировал на вопрос о причинах начала СВО на Украине.

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