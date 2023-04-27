В Москву доставлена обвиняемая в госизмене россиянка Слободчикова

Гражданку России по фамилии Слободчикова доставили в Москву по обвинению в государственной измене. Об этом рассказали в Лефортовском районном суде.

Слободчикову направили в столичный СИЗО. Зарегистрировано ходатайство следствия по продлению обвиняемой меры ареста в виде ареста под стражей.

Подробности дела не раскрываются, материалы засекречены.

Прежде Федеральная служба безопасности просила Лефортовский суд Москвы арестовать еще одного россиянина по фамилии Расулов, в рамках уголовного дела о государственной измене.

Также по этой статье проходил 25 апреля в Ростове-на-Дону ефрейтор Илья Трачук, которого обвиняют в госизмене и незаконной добыче тайной информации государства.

18 апреля Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о том, чтобы ввести пожизненное лишение свободы за государственную измену. До этого по статье «Госизмена» преступникам назначался срок от 12 до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд арестовал россиянина Довганя по делу о государственной измене.