Атомная станция для 15-миллионного города: как Турция выходит из-под влияния США

Целые государства стремительно уходят из-под влияния США. Сегодня Турция одной ногой вступила в негласный клуб стран с атомной энергетикой. Скоро там запустится первая АЭС, а пока для нее доставили ядерное топливо. Ничего этого не могло бы быть без поддержки и помощи Москвы. Поэтому Владимир Путин тоже принимал участие в церемонии. Николай Иванов все покажет.

Перед тем, как вывести на мониторы президентов, все нужно детально проверить. Мехмету Кевреку показывают, как поднимать флаг мирного атома. Он живет в соседней деревне. Ему, как старейшине, было поручено открыть строительство «Аккую» еще шесть лет назад. Теперь он один из главных героев церемонии доставки ядерного топлива.

От Москвы до Анкары — три тысячи километров. Президенты России и Турции по видеосвязи машут друг другу.

«Помните, дорогой друг, когда пять лет назад вы ставили задачу сделать, приурочить это событие к 100-летнему юбилею турецкой республики, помните мою реакцию? Я сказал, что это маловероятно. И все-таки нам при вашей активной поддержке удалось это сделать. Это действительно большое событие и при передаче вот этого сертификата, конечно, не могу не сказать: „в добрый час“», — отметил Путин.

Владимир Путин отметил: в Турции создается новая высокотехнологичная отрасль — атомная. На станции работают почти 30 тысяч человек. Большинство — граждане Турции. Сотни подрядных организаций — местный бизнес — получили заказы на много лет вперед.

«С доставкой ядерного топлива на нашу атомную электростанцию по воздуху и по морю „Аккую“ получила статус ядерного объекта, таким образом наша страна поднялась в лигу ядерных держав мира. Хочу выразить благодарность президенту Путину, который с самого начала поддерживали наш проект, поздравляю весь турецкий и российский персонал», — сказал Эрдоган.

Что интересно, теперь Турция снизит зависимость от газа. И при этом станет газовым хабом, где наше топливо могли бы покупать все заинтересованные страны.

«Турция будет пользоваться преимуществом, держава, которая имеет собственную атомную энергетику, а атомная энергетика, как известно одна из самых дешевых. Более того, мы настроены на активизацию сотрудничества по поставкам данного вида топлива, в данном случае, возвращаюсь к газу, данного вида топлива в третьи страны, на это нацелено и предложение о создании

в Турции регионального газового хаба для снабжения природным газом заинтересованных зарубежных покупателей по рыночным ценам», — сообщил президент России.

«Аккую» — пример: вместе Россия и Турция могут все что угодно.

Это — самая большая стройка планеты. Когда выбирали место для атомной станции, искали самый спокойный с сейсмологической точки зрения район. В итоге остановились на провинции Мерсин. Безопасность после аварии на японской Фукусиме, когда станцию разрушило цунами, — ключевой вопрос.

Реакторы оснащаются двойной защитной оболочкой. Им не страшны ни землетрясения, ни цунами, ни прямое попадание самолета. Даже если представить, что станция будет полностью обесточена, система охлаждения все равно не перестанет работать.

Поэтому после завершения строительства, «Аккую» может считаться самой безопасной станцией в мире. Глава международного агентства по атомной энергетике с нами согласился.

Четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 совокупной мощностью в 4800 мегаватт. Мощность на выходе: 35 миллиардов киловатт-часов, может обеспечить энергией 15-миллионный город, такой как Стамбул. Причем четыре энергоблока строят одновременно. Такого еще не было.

Сейчас Турция хочет построить еще атомные станции на берегу Черного моря. У России есть все компетенции.

Впервые в мире АЭС строят по схеме «строй-владей-эксплуатируй». То есть, Росатом будет контролировать АЭС на протяжении где-то 100 лет. При этом турецким специалистам открывают секреты атомной энергетики: 300 студентов уже отучились в наших вузах. Пакизе Джигаль вернулась после обучения в петербургском Политехе. Теперь она специалист химического анализа второго контура.

«Да, это первая АЭС Турции, это очень важно для нас. Я особенно счастлива, потому что это первая станция в Турции, которая будет вырабатывать такую энергию, я горда этим», — поделилась девушка.

Сейчас российский атом востребован не только в Турции: Китай, Индия, Египет, Бангладеш, Венгрия — это те страны, где АЭС строят именно наши специалисты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как строительство «Аккую» сплотило Россию и Турцию.