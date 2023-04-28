В Узбекистане три человека задохнулись, пытаясь достать телефон из ямы в туалете

В Узбекистане произошла странная трагедия. Три человека погибли, пытаясь достать телефон из туалета. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Трагедия произошла в Сардобинском районе Сырдарьинской области. Местный житель обратился за помощью к отцу и младшему брату, чтобы те достали ему телефон, который упал в выгребную яму. Родственники согласились помочь. Спустившись в нее, они потеряли сознание, надышавшись фекальными газами.

«Трое мужчин скончались в результате несчастного случая, когда они спустились в туалет, не предприняв каких-либо мер предосторожности», — сказано в сообщении.

По факту произошедшего правоохранители начали проверку.

К слову, этот странный случай — не единичный. Так, летом прошлого года на Урале поезд насмерть сбил сидевшую в этот момент в туалете 50-летнюю женщину. Шансов на спасение у погибшей просто не было.

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