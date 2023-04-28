«И не скучаю»: Подкаминская раскрыла секрет точеной фигуры на пятом десятке

Актриса не отрицает, что правильно питается, но помимо этого кое от чего отказалась ради красоты.

Актриса Елена Подкаминская, отметившая в начале апреля 44-летие, призналась благодаря чему ей удается сохранять стройную фигуру и выглядеть значительно моложе цифр в паспорте. По ее словам, у нее есть небольшой секрет.

«Я совсем не пью алкогольные напитки и не курю. Многие спрашивают, не скучно ли мне жить. Нет! Ни секунды не скучаю», — рассказала знаменитость в социальной сети.

Однако не только благодаря отказу от вредных привычек Подкаминская выглядит роскошно. В интервью 7Дней.ru актриса рассказывала, что ее генам можно позавидовать. Но при этом она все равно всю жизнь ведет борьбу с искушениями. Хотя еще в детстве родители приучили Елену к раздельному питанию. Но все равно приходиться трудиться над своим телом. К примеру, Подкаминская ведет подвижный образ жизни. Да и не только в красоте дело. С годами знаменитость поняла, она хочет быть еще и здоровой.

«Постоянно куда-то бегу, ставлю множество задач, так что калории в неравной схватке с нервами безнадежно гибнут», — заявляла актриса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на что готова Елена Подкаминская ради роли.