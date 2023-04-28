Два человека погибли в массовом ДТП на Кубани
На трассе под Краснодаром столкнулись три легковушки.
Фото, видео: 5-tv.ru
Два человека погибли и четверо пострадали в результате массового ДТП на трассе под Краснодаром. Столкнулись три легковушки.
По предварительной версии, одну из них занесло, на высокой скорости она вылетела на встречку, где и протаранила два других автомобиля. От удара все три машины превратились в груду железа. Пострадавших доставили в ближайшую больницу, некоторые в крайне тяжелом состоянии.
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