Экологическое бедствие: еще один поезд с токсичным грузом сошел с рельсов в США
В США два вагона сошедшего с рельсов поезда упали в реку Миссисипи
Фото, видео: 5-tv.ru
Несколько вагонов упали в реку Миссисипи. Пострадали четыре человека.
Новая железнодорожная авария в США обернулась экологическим бедствием — в штате Висконсин поезд сошел с рельсов. Два вагона упали в реку Миссисипи — один из крупнейших водных источников в стране.
Состав перевозил опасные материалы: в том числе краску и литиевые батареи. В результате крушения пострадали четыре человека. Сейчас спасатели разбирают завалы, а власти оценивают ущерб.
Читайте также
+10° 758 мм рт. ст.
82%
82%
81.56
-0.07 90.20
0.06
-0.07 90.20
0.06
Нашли ошибку?