Экологическое бедствие: еще один поезд с токсичным грузом сошел с рельсов в США

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В США два вагона сошедшего с рельсов поезда упали в реку Миссисипи

Фото, видео: 5-tv.ru

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Несколько вагонов упали в реку Миссисипи. Пострадали четыре человека.

Новая железнодорожная авария в США обернулась экологическим бедствием — в штате Висконсин поезд сошел с рельсов. Два вагона упали в реку Миссисипи — один из крупнейших водных источников в стране.

Состав перевозил опасные материалы: в том числе краску и литиевые батареи. В результате крушения пострадали четыре человека. Сейчас спасатели разбирают завалы, а власти оценивают ущерб.

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