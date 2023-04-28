Главы Чехии и Словакии прибыли с визитом на Украину

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 17

Какова цель поездки сразу двух политиков в страну?

Главы Чехии и Словакии прибыли с визитом на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko

Читайте нас в: Дзен Новости

Лидеры Чехии и Словакии Петр Павел и Зузана Чапутова приехали с рабочим визитом на Украину. Об этом сообщает телеканал СТ24.

В материале отмечается, что глав государств сначала на авиатранспорте спецназа доставили в польский город Жешув, где они в сопровождении полицейского конвоя пересели на поезд и добрались до украинского города Немишаево.

Там гостей встретили бывший посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис и посол Чехии в Киеве Радек Матула.

В рамках поездки политики уже посетили город Бородянка, следующим пунктом назначения станет Буча. Также запланирована встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Предположительно, визит президентов в страну рассчитан на один-два дня.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Чехия планирует обучать украинских летчиков гражданской авиации.

+10° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
81.56
-0.07 90.20
0.06
Четыре знака зодиака попадут в энергетический капкан: гороскоп на май 202...

Последние новости

11:11
Командира элитного подразделения украинского спецназа уничтожили в Артемовске
10:58
Главы Чехии и Словакии прибыли с визитом на Украину
10:44
«Возвращается бумерангом»: Шойгу высказался о поставляемом Киеву оружии
10:37
Внезапный бум: жители Москвы могут услышать гром впервые за весну
10:32
Прикрыла лицо, боялась камер, спряталась: Блиновская пришла в суд в капюшоне
10:23
Фонд помощи детям Донбасса передал новое медоборудование в Луганск

Сейчас читают

Полковник запаса назвал причины задержки американских поставок ЗРК Patriot для ВСУ
«На голову посыпались камни»: обрушившийся дом Диброва чуть не привел к трагедии
Может ли сотрудник банка звонить через мессенджер?
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео