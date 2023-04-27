Чехия планирует обучать украинских летчиков гражданской авиации

В Чехии в скором времени должны приступить к обучению пилотов гражданской авиации Украины. Об этом сообщает Чешское радио.

Согласно информации, уже в этом году на территории их страны должны пройти подготовку до 25 украинских летчиков. Всего на их обучение будет израсходовано более одного миллиона долларов.

«Обучение в Чехии пройдут студенты старших курсов Национального авиационного университета в Киеве», — говорится в сообщении.

Данный проет был поддержан правительством Чехии и должен помочь восстановлению гражданского авиасообщения на Украине после завершения конфликта. Более того, если проект будет все-таки признан успешным, то власти Чехии могут его продлить на 2024 и 2025 годы.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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