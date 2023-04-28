Ранее блогер признала свою вину в уклонении от уплаты налогов.
Фото, видео: Instagram* / elena_blinovskaya; 5-tv.ru
Блогера Елену Блиновскую привезли в Пресненский суд Москвы. Ранее блогер признала свою вину в уклонении от уплаты налогов. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.
Елена известна как «мать инфоцыган». Она является автором «Марафона желаний», из-за которого некоторые россияне набрали больших кредитов в надежде осуществить любые свои мечты.
В отношении Блиновской возбуждено уголовное дело по статье о неуплате налогов. По версии следствия, блогер задолжала государству почти миллиард рублей.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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