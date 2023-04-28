«Приемлемый прайс и тишина»: как живет певец Андрей Губин

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 35

Музыкант Андрей Губин показал свой загородный дом в Истре

«Приемлемый прайс и тишина»: как живет певец Андрей Губин

Фото: Владимира Яцины / ТАСС

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Уже 15 лет звезда 90-х не появляется на публике, но недавно он показал свой особняк.

Уже несколько лет российский эстрадный певец Андрей Губин борется с серьезной болезнью: ему тяжело двигаться и говорить. Недуг сказался даже на его милой внешности. Поэтому шумной суете столицы артист предпочитает спокойный отдых в особняке за городом.

Сейчас музыкант живет в двухэтажном доме, расположенном на небольшом участке. Внутри есть все необходимое для комфортной жизни: кухня, спальни, а также большая гостиная. Сам Губин больше всего любит веранду, там ему приходит вдохновение для написания музыки. Кадры особняка опубликовало издание KP.RU.

«Посуточно снимаю его уже почти 25 дней. Здесь приемлемый прайс, более-менее тихо. А мне, чтобы музыку писать, нужно тихое место», — отмечает артист.

Живя далеко от Москвы и отдыхая от городской суеты, он все равно не забывает о личной жизни. Андрей рассказал, что недавно в гости к нему приезжала таинственная незнакомка, которая осталась на ночь и слушала песни знаменитости. Ее имя артист не раскрыл, но признался, что лучше идет на контакт с молодыми, чем с девушками своего возраста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тяжелобольной Андрей Губин рассказал о своем самочувствии.

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