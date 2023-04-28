Суд отправил Елену Блиновскую под домашний арест

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 6 782

В отношении блогера-марафонщицы возбудили уголовное дело.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Пресненский суд Москвы отправил Елену Блиновскую, обвиняемую в неуплате налогов, под домашний арест. Об этом сообщает источник 5-tv.ru из зала суда.

По версии следствия, Блиновская задолжала государству баснословную сумму — почти миллиард рублей. Кроме того, правоохранители утверждают, что блогер знала о скором своем задержании — эту информацию ей могли передать конфиденциальные источники. Их личности устанавливаются.

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Елена Блиновская накануне утром пыталась выехать за границу через Белоруссию. Ее остановили на пропускном пункте, а затем доставили в Москву для прохождения процедуры допроса. Вместе с тем был допрошен и ее супруг.

Ранее 5-tv.ru публиковал историю взлета и падения Елены Блиновской. Как ей удавалось годами обманывать людей?

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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