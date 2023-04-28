Суд отправил Елену Блиновскую под домашний арест

Пресненский суд Москвы отправил Елену Блиновскую, обвиняемую в неуплате налогов, под домашний арест. Об этом сообщает источник 5-tv.ru из зала суда.

По версии следствия, Блиновская задолжала государству баснословную сумму — почти миллиард рублей. Кроме того, правоохранители утверждают, что блогер знала о скором своем задержании — эту информацию ей могли передать конфиденциальные источники. Их личности устанавливаются.

Прикрыла лицо, боялась камер, спряталась: Блиновская пришла в суд в капюшоне

Елена Блиновская накануне утром пыталась выехать за границу через Белоруссию. Ее остановили на пропускном пункте, а затем доставили в Москву для прохождения процедуры допроса. Вместе с тем был допрошен и ее супруг.

Ранее 5-tv.ru публиковал историю взлета и падения Елены Блиновской. Как ей удавалось годами обманывать людей?

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