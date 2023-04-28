Прикрыла лицо, боялась камер, спряталась: Блиновская пришла в суд в капюшоне

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 895

Блиновская испуганно прикрыла лицо около Пресненского суда Москвы

Фото, видео: Instagram* / elena_blinovskaya; 5-tv.ru

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Тема:
Задержание Елены Блиновской

Знаменитость раскаялась и признала вину. Мучается от угрызений совести?

Блогер Елена Блиновская совсем недавно ездила на люксовой иномарке, а теперь передвигается исключительно на автозаке. Например, сегодня звезда марафонов прибыла в Пресненский суд Москвы где ей будут избирать меру пресечения. 5-tv.ru опубликовал эксклюзивные кадры с места событий.

На видео двери полицейской машины открывают блюстители порядка. Из транспорта выходит обвиняемая знаменитость и ее ведут к зданию. Примечательно, что звезда всячески старается скрыть свое лицо. Голова Блиновской закрыта капюшоном и предельно согнута. Женщина старалась не смотреть на окружающих ее журналистов и полицейских, всячески прячась от объективов камер.

Instagram* / elena_blinovskaya; 5-tv.ru

Блогера задержали еще утром 27 апреля на границе с Белоруссией. С ней было двое мужчин — они тоже задержаны. Следствие установило, что Блиновская не выплатила государству почти миллиард рублей налогов. Вероятно, женщина «дробила» бизнес, чтобы избежать налоговой ответственности. Если вину Блиновской докажут, то могут посадить на десять лет.

Основной зароботок звезды — проведение онлайн-марафонов и бизнес-тренингов, где Елена рассказывала участникам секреты успеха и благополучия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Блиновская раскаялась и признала вину.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

 

Тема:
Задержание Елены Блиновской
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