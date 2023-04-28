Даже тапочки от Hermes: История взлета и падения блогера Блиновской

Появились кадры, на которых главный ньюсмейкер сегодняшнего дня блогер Елена Блиновская, королева всех инфоцыган, известная по своим «марафонам желаний», выходит с допроса в наручниках. Ей предъявили официальные обвинения в сокрытии доходов и неуплате налогов на сумму примерно 1 миллиард рублей. Задержали Блиновскую на границе России и Белоруссии при попытке сбежать из страны. И даже сейчас она продолжает зарабатывать на своих подписчиках. В ее соцсетях появился новый загадочный сбор под слоганом «Ты узнаешь все». За тысячу рублей всем заплатившим обещают дать какие-то ответы. Может быть и следователям стоит попробовать? История взлета и падения в материале Дмитрия Вахницкого.

Бесформенная куртка, растянутые штаны и домашние тапочки. Без макияжа. Поклонники вряд ли узнают в этой простоватой на виде женщине своего гуру — блогера и коуча Елену Блиновскую.

Тренера личностного роста, как она сама себя называет, задержали при попытке сбежать из страны — в семь утра, на арендованном Майбахе, у госграницы в Смоленской области. Видимо, кто-то предупредил, что против нее возбуждено уголовное дело за неуплату налогов почти на миллиард рублей. Причем блогерша пыталась замести следы и предварительно купила билеты на рейс Москва-Ташкент. Хотя только вчера королева онлайн-марафонов выступала на бизнес-форуме.

Блиновская стала широко известна после того, как отпраздновала свой 40-летний юбилей с королевским размахом. Отмечали четыре дня в элитном отельном комплексе в горах Алтая. Гостям на главной вечеринке пел стоя на коленях Филипп Киркоров.

Такую роскошь Блиновская смогла себе позволить, продавая россиянам «марафоны желаний». Это словосочетание она даже запатентовала. Судя по официальному сайту коуча, она разбирается во всем. Ничего нового в марафонах Блиновской не было, говорят эксперты, только компиляция из уже известных практик. Но бешеная популярность позволяла ей роскошно жить.

Вот кадры обыска в загородном коттедже в элитном поселке на Истре. В гараже Lamborghini Urus — стоит от 25 миллионов рублей, Range Rover — от 23 миллионов. Мотоциклы люксовых брендов. В доме — отдельная гардеробная комната.

Сумки, часы, одежда — только одного этого хватило бы, чтобы с лихвой закрыть долг перед налоговой.

«Даже тапочки стоят от Hermes. Они порядка трехсот тысяч рублей. Я на видео насчитала, наверное, сумок 6. Сумки стоят от двух с половиной и выше миллионов рублей», — сказала стилист Ольга.

«Обычно бизнес дробится на маленькие ИП на упрощенке для того, чтобы просто уходить от налогов и не платить их в полной мере. Если 6% на упрощенке надо платить с оборота, то при общей схеме налогообложения надо платить раза в четыре больше», — объяснил экономист Алексей Родин.

Часть денег могли отмывать в яхт-клубе в Ярославской области. Он принадлежит мужу Блиновской. Интересно, что за несколько дней до возбуждения уголовного дела он начал ликвидировать одну из своих компаний. Всего на Блиновского зарегистрировано 14 организаций.

Фиктивным оказался и образ умудренной женщины — на деле коуч не в состоянии контролировать собственные эмоции.

Коуч до сих пор исполняла только свои желания, но сегодня вечером ее доставили на допрос в Следственный комитет. После суд должен избрать ей меру пресечения. Обычно в таких случаях это домашний арест, но учитывая, что Блиновская пыталась сбежать из страны, есть все шансы отправиться в СИЗО. Зато теперь блогер сможет проверить марафон желаний на себе и загадать у вселенной, чтобы поскорей отпустили домой.