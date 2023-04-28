Челябинскому льву Симбе устроили свидание с потенциальной «невестой» в Танзании

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 34

Напарницу выбирали их трех кандидаток, опираясь на характер.

Фото, видео: Ruptly; 5-tv.ru

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Спасенный челябинскими ветеринарами лев Симба освоился на новом месте — в государственном зооцентре в танзанийском городе Табора, где познакомился с местной красавицей — львицей Фионой.

Работники зоопарка отмечают, что лев — семейное животное, в связи с чем было принято решение помочь ему в социализации. Выбирать избранницу пришлось из трех кандидаток, которые выросли в дикой природе и были изъяты после утраты матери. В итоге выбор пал на Фиону, обладающую очень добрым характером. Именно с ней Симба чувствует себя комфортно.

Льва спасли в 2021 году. Тогда царь зверей находился в ужасных условиях, в которых его держали «черные фотографы» в Сочи. Симбу обкалывали транквилизаторами и предлагали туристам сфотографироваться за деньги, а когда тот заболел — просто выкинули на улицу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лев Симба в Танзании, судя по всему, решил стать видеооператором.

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