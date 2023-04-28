Поможет ли признание вины избежать наказания при неуплате налогов? Мнение адвоката Жорина

Каждый имеет право на ошибку, главное — извлечь урок из пережитого опыта. Но способно ли осознание поступка смягчить его последствия?

Бывает, что роскошная жизнь в огромном особняке меняется на жесткий матрас в тюремной камере. Особенно так случается, если происходят махинации с налогами. Получать деньги куда приятнее, чем отдавать их, поэтому некоторые готовы пойти против закона, чтобы остаться в плюсе.

Например, история с блогером Еленой Блиновской. Ее поклонники уже второй день находятся в глубоком шоке. Их кумира, так называемую «королеву марафонов», кричавшую про успех и богатство, обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Причем слово «особо» тут как раз кстати, ведь судя по данным следствия, знаменитость задолжала государству почти миллиард рублей.

Главный вопрос, который мучает подписчиков звезды — что с ней станет теперь? Если вину признают, то женщине грозит до десяти лет заключения под стражу. Правда, есть еще одно обстоятельство — Блиновская раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину.

Повлияет ли признание вины и раскаяние в случае обвинения в уклонении от уплаты налогов? Что происходит с фигурантами уголовного дела в подобных ситуациях? Об этом 5-tv.ru спросил у звездного адвоката Сергея Жорина.

По его словам, такие действия со стороны обвиняемого являются правильной позицией. Она поможет минимизировать последствия случившегося и, возможно, смягчит приговор.

«Мне кажется, что это очень правильная позиция, для того чтобы минимизировать последствия произошедшего, если события, которые легли в основу возбуждения уголовного дела, очевидные. Как правило, в налоговых преступлениях все документируется. И проводки, там опрашиваются и контрагенты», — заявил Сергей Жорин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Блиновская пришла в суд в капюшоне, прикрыла лицо и пряталась от камер.

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