«Икона»: Памела Андерсон повторила образ из «Спасателей Малибу»

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Полина Долгова
Полина Долгова 853

Памела Андерсон выложила откровенное фото в красном купальнике

«Икона»: Памела Андерсон повторила образ из «Спасателей Малибу»

Фото: www.globallookpress.com / Faye Sadou

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Американская 55-летняя знаменитость поразила своими формами в красном купальнике.

Актриса и модель Памела Андерсон повторила свой культовый образ из сериала «Спасатели Малибу». Американская 55-летняя знаменитость поразила своими формами в красном купальнике. Женщина выглядит молодо и горячо.

Фотографию женщина выложила в соцсети. Поклонники высоко оценили перевоплощение звезды телеэкранов и осыпали ее комплиментами в комментариях.

На снимке женщина стоит в сексуальной позе с распущенными мокрыми волосами. На ее груди золотое колье с подвеской.

Именно так же модель выглядела в популярном сериале 90-х годов «Спасатели Малибу». Если сравнивать между собой фотографии того и нынешнего времени, то определить, где старый, а где новый снимок — будет достаточно сложно. Несмотря на то, что с момента выхода картины прошло больше 30 лет. В телесериале женщина сыграла героиню Си Джей Паркер.

«Икона»;
«Невероятно! Поздравляю», — прокомментировали сыновья звезды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Хайди Клум станцевала в обнажающем часть ягодиц мини-платье.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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