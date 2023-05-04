Как брызги шампанского: в легендарной «Табакерке» в сотый раз показали «Ревизора»

Возродившаяся на сцене легендарного театра постановка Сергея Газарова продолжает исследовать природу фантастического обмана.

На сцене театра Олега Табакова в сотый раз сыграли постановку Сергея Газарова «Ревизор» по одноименной пьесе Н. В. Гоголя. В начале 90-х режиссер уже ставил комедию в стенах «Табакерки», и спустя 30 лет спектакль воскрес на сцене в новом прочтении, продолжая исследование природы фантастического обмана.

Роль Городничего, как и в первой постановке играет Владимир Машков. Художественный руководитель «Табакерки» полностью согласен с театральным режиссером Всеволодом Мейерхольдом, который призывал ставить эту пьесу Гоголя каждые десять лет.

«Не просто каждые десять лет, а он должен не сходить с репертуаров театров. Нам в этом смысле повезло. Мы начали историю с „Ревизором“ еще в прошлом веке, потом был перерыв. И вот сейчас уже четыре года мы играем этот спектакль. И каждый спектакль, так как сверхзадача рождается в зрительном зале, зрительный зал все время меняется и они нам рассказывают об этой истории очень много. Поэтому этот спектакль развивающийся», — подчеркивает Машков.

К слову, зритель отвечает актерам взаимностью, от души хохоча над гротеском и комедией положений. По мнению исполнителя Владимира Машкова, самобичевание и обличение, которые высмеиваются в пьесе, свойственны русскому человеку. И только самоирония помогает людям проходить через трудности, которые иногда мы сами себе и создаем, поэтому столь точен эпиграф к этой пьесе: «Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива». Говоря о своем герое Городничем, народный артист РФ признается, что искренне ему сопереживает и сочувствует, ведь тот все делает не со зла.

«Когда-то Товстоногов говорил об этом, когда ставил „Ревизора“ и назвал главным действующим лицом этого произведения — страх», — отметил Машков.

Главного героя — мелкого чиновника Хлестакова — играет российский актер театра и кино Владислав Миллер. В истории всех спектаклей «Ревизор» Миллер является самым молодым исполнителем этой роли, к ней он приступил, когда ему едва исполнилось 18 лет. И только сейчас Миллер приближается к возрасту главного героя, которую обозначал автор.

«Начинали очень непросто. Доверить такую роль только что закончившему театральный институт — это большая ответственность. Влад прошел это достойно. Работа большая и он постоянно растет», — подчеркивает Владимир Машков.

Оценили работу молодого таланта и в театральном сообществе. Миллер был удостоен премии «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучшая мужская роль театрального сезона 2019/2020».

«Хлестаков — это молодой человек очень обаятельный, воздушный. Он никого не обманывает. Все, что он говорит, это чистой воды правда. <…> Легкость в мыслях необыкновенная, которая написана у Николая Васильевича, — это главный камертон этого персонажа», — описывает своего героя Владислав Миллер.

«Нашему Хлестакову, мне кажется, невозможно не поверить. Во-первых, так врать, как врет он, может только человек, который говорит правду. Он делает это настолько феерично. Как брызги шампанского!» — смеется актриса Яна Сексте, играющая жену Городничего Анну Андреевну.

По признанию режиссера Сергея Газарова, Владислав Миллер обладает всеми теми качествами, которые необходимы для того, чтобы детально раскрыть персонажа.

«Он владеет, по-моему, всем, чем человек обязан с рождения владеть: и движется, и поет, и играет замечательно», — считает Газаров.

Сцену свидания Хлестакова с дочерью Городничего актриса Наталия Качалова, исполняющая в постановке Марью Антоновну, назвала самой смешной. По словам артистки, именно над этой сценой они работали больше всего, чтобы просто-напросто не рассмеяться перед зрителями. Качалова призналась, что несмотря на юный возраст Владислава Миллера, у актера достаточно опыта, чтобы органично вписаться в роль.

«В репетициях рождалось многое от того, что мы партнерски смогли хорошо друг с другом взаимодействовать, и от этого именно рождалось какое-то продолжение сцены. <…> Спасение только в партнере, друг в друге, вцепился и работаешь», — поделилась Качалова.

Когда только начинали репетировать, как добавляет Яна Сексте, валяли дурака и таким образом придумали совершенно необыкновенные костюмы.

«Режиссер сказал — мама и дочка, это два человека, которым скучно. И они все время пытаются себя развеселить. И мы решили с Наталией Качаловой, что мы тоже будем себя веселить и веселили в результате всех. Мы думали, как бы нам появиться, чтобы все хохотали. Вариантов была масса. А один вошел в спектакль. Мы нашли платье египетское, так появилась шапка Нефертити со змеей. Так родилась змея», — рассказывает актриса.

При этом Сексте признается, что патологически боится змей и все что на них похоже — шнурки, лежащие провода. Но Владимир Машков призывает актеров своей труппы глядеть в глаза своим страхам, поэтому в итоге на теле актрисы появилось изображение еще одной чешуйчатой красавицы.

«Эта пьеса не о чиновниках, эта пьеса о русском человеке. <…> Сегодня сотый спектакль, значит мы все сделали правильно», — заключил Сергей Газаров.

В этом согласен и зритель. На бис актеров в этот вечер вызывали более пяти раз!

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