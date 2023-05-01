Лимфодренаж и детоксикация кожи: что это за процедуры и нужно ли их делать

Быстрое выведение токсинов из организма гарантирует здоровую и долгую жизнь, а еще важно для поддержания естественной красоты.

Детоксикация кожи и лимфодренаж — относительно новые процедуры в косметологии, о которых сейчас все чаще говорят. Многие до сих пор не понимают, как их делают и зачем. Косметолог и anti-age терапевт Елена Кудашкина ответила на эти вопросы в беседе с 5-tv.ru.

Что такое детоксикация?

Через кожу каждого человека из организма выводится большое количество токсинов, солей, азотистых соединений и других веществ. Этот процесс и называется детоксикацией. Помочь коже вывести шлаки можно с помощью разных процедур. Например, прекрасно провоцируется потоотделение при посещении хамама, бани или сауны, а также интенсивных занятиях спортом.

«Мы, конечно же, рекомендуем делать процедуру детоксикации. Например, японцы любят контрастное купание, сосудистая гимнастика, горячие и холодные купели. Это то, что детоксицирует нашу кожу и дает положительный эффект оздоровления. Это дает положительный эффект и оздоравливает», — сказала Елена Кудашкина.

А лимфодренаж?

Лимфодренаж — метод воздействия на организм, направленный на выведение лишней жидкости, которая находится в межклеточном пространстве, и дальнейшее равномерное распределение лимфы в организме. Вместе с жидкостью из тела удаляются токсины, микробы, вредные вещества и отходы жизнедеятельности клеток.

«Если мы видим, что есть отеки, целлюлит и так далее, — это означает, что плохо работает лимфодренаж», — пояснила anti-age терапевт.

При помощи дополнительных физиотерапевтических методик можно улучшить работу лимфатической системы. К сожалению, многие женщины бесконтрольно пьют мочегонные препараты, надеясь вывести лишнюю жидкость для организма в кратчайшие сроки, не понимая, что сажают себе почки. Для лимфодренажных процедур нужны специальные медицинские машины. И помощь специалиста.

«Только после назначения врача! Самостоятельно делать такие процедуры не стоит», — подытожила косметолог.

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