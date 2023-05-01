🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 мая, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 1 мая растущая Луна находится в знаке Дева. Она предвещает день без потрясений, когда нужно отдыхать и готовиться к началу рабочей недели. Лучше сегодня обойтись без конфликтов.

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♈ Овны

Овны, учитывая, что мы входим в портал затмения, вы можете часто смотреть в зеркало заднего вида. Дух привлекает ваше внимание к чему-то, чем вы не особо занимались в прошлом, хотя у вас была возможность. Хорошая новость в том, что в ближайшие несколько дней вам будет предоставлен второй шанс. Итак, проработайте страхи, которые сковывают вас. Уход со своего собственного пути окажется секретом реализации вашего высочайшего потенциала.

Космический совет: действуйте на опережение.

♉ Тельцы

Тельцы, у вас были дни, когда вы подрывали свой потенциал. У вас были дни, когда вы отдавали свою силу системе и другим людям. Но эта модель самосаботажа прекращается. Новолуние и затмение в вашем знаке вдохновляют вас сказать «да» тому, что может предложить жизнь, принять все как возможность повысить свой уровень и бесстрашно шагнуть в неизвестность. К тому же дела на финансовом фронте тоже идут в лучшую сторону. Что-то подсказывает нам, что в ближайшие дни у вас будет не одна причина для празднования!

Космический совет: радуйтесь положительным переменам.

♊ Близнецы

Близнецы, попробуйте сегодня взглянуть на обыденное через волшебную линзу. Влюбитесь в хорошего парня (или девушку), если вы ищете стабильности вместо того, чтобы гнаться за чем-то недостижимым. У всего есть свои плюсы и минусы, смиритесь с минусами, главное, чтобы плюсы вас полностью устраивали. Если ваши будни кажутся серыми и скучными, ищите новые способы развлечения. Постарайтесь общаться и «играть в команде», а не сосредотачиваться только на своих желаниях и потребностях.

Космический совет: не бойтесь добавить красок в повседневность.

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♋ Раки

Раки, сделайте глубокий вдох и сосредоточьтесь. Обратите внимание на то, что работает без проблем. Направьте свое внимание на области, в которых вы постоянно сталкиваетесь с блоками. Если дорога кажется вам в гору, возможно, вам пора ослабить хватку и оценить доступные вам альтернативные пути. Вселенная организует серьезное путешествие. Помня, что вы едины с ритмом и течением Вселенной, вы сможете совершить гигантский прыжок в неизвестность.

Космический совет: не бойтесь менять традиции.

♌ Львы

Львы, сегодня сосредоточьтесь на том, чтобы мужественно принять ситуацию или не принимать отказ в качестве ответа, пока вы ждете своей очереди на скамейке запасных. Ничего страшного, если вы не знаете, когда все сложится удачно. Займитесь йогой, сделайте растяжку, отбросьте свое беспокойство в сторону и просто поваляйтесь на диване, рассуждая о будущем.

Космический совет: постарайтесь быть настойчивее.

♍ Девы

Девы, позвольте внутреннему ребенку выйти поиграть и приготовьте ему какие-нибудь вкусняшки. Сегодня отличный день, чтобы посмотреть на жизнь с любовью и невинностью. Верните радость в жизнь. Говорите «да», когда хотите, и говорите «нет», когда хотите — именно так, как сделал бы ребенок. Отпразднуйте возможность вообразить новый мир и жить жизнью. И не забудьте добавить немного солнца и улыбок!

Космический совет: откройте себя миру.

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♎ Весы

Весы, это отличный день, чтобы доверять своим инстинктам, поэтому займитесь делами, которые бросают вам вызов. Вероятно, сегодня вы будете вспыльчивы, поэтому рекомендуется сохранять спокойствие. Ваши финансовые возможности могут временно улучшиться из-за притока денег от нового проекта. Тем не менее, важно избегать чрезмерного напряжения в этот период.

Космический совет: старайтесь сохранять спокойствие.

♏ Скорпионы

Скорпион, вас окружает энергия раздора. Найдите минутку, чтобы настроиться и соединиться со своим высшим «Я». Это поможет вам осознать, что поведение окружающих не имеет к вам никакого отношения. Не теряйте надежды, скоро все сложится в вашу пользу. Даже если ваша тяжелая работа не принесла ожидаемых результатов, продолжайте упорствовать. В это время хорошей идеей будет уйти в свое священное пространство и создать запас энергии.

Космический совет: сконцентрируйтесь на достижении внутренней гармонии.

♐ Стрельцы

Стрельцы, возможно, сегодня вы встретите старого знакомого, и вам не помешает воспользоваться моментом, чтобы наверстать упущенное. Подумайте о том, чтобы спланировать прогулку со своими близкими, чтобы провести с ними время. Ваша личная и профессиональная жизнь, вероятно, улучшится. Возможно также улучшение вашего финансового положения и состояния здоровья.

Космический совет: уделите время близким.

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♑ Козероги

Если вы чувствуете, что игра в переругивание каната сильно затянулась, просто бросьте веревку. Новые двери уже открыты перед вами, Козероги, но ваши ноги все еще прикованы к прошлому. Так вы никогда не продвинетесь вперед. Возьмите на себя ответственность за собственную жизнь и действуйте, не давая никому не нужных объяснений.

Космический совет: иногда для победы нужно перестать бороться.

♒ Водолеи

Если что-то или кто-то заставил вас сходить с ума, сегодня вам нужно привести мысли в порядок. Постарайтесь отпустить ситуацию и принять вещи такими, какие они есть, Водолеи. Если сможете верно все проанализировать, то в будущем больше не столкнетесь с такими проблемами. Так что соберитесь с силами и пройдите этот путь с достоинством.

Космический совет: приведите свои мысли и чувства в порядок, пока есть возможность.

♊ Рыбы

Вы уже закинули наживку, Рыбы, теперь осталось только подождать. Этот процесс не потребует ничего, кроме терпения. К сожалению, это не так мало, как может показаться на первый взгляд. Постарайтесь не накручивать себя и сохранять спокойствие и даже отстраненность. Такой подход поможет вам сговориться в свою пользу.

Космический совет: лишние эмоции сегодня только навредят вам.