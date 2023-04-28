Кармический урок: какие знаки зодиака проверит на прочность лунное затмение 5 мая

В последний месяц цветущего сезона произойдет важное астрологическое событие. Мир увидит полутеневое лунное затмение. Оно закрывает весенний кармический коридор затмений, который начался 20 апреля.

Как это отразится на жизни людей, что можно, а что категорически нельзя делать в день, когда Луна войдет в тень Земли, — на эти и другие вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответила астропсихолог Юлия Полянская.

Юлия Полянская

Астропсихолог

Когда будет лунное затмение в 2023

Полутеневое затмение Луны произойдет в пятницу 5 мая. Его можно увидеть на всей территории России, кроме Таймыра и Чукотки.

«21 апреля наступил коридор затмений. Он начался солнечным затмением и завершится лунным. Кстати, это затмение можно будет наблюдать по всей стране. Возможно, жители Москвы увидят не столь явно, зато в Сибири его будет очень хорошо видно», — отметила астропсихолог.

Природное явление продлится четыре часа 17 минут. Пик наступит в 20:23 по московскому времени, когда почти вся Луна погрузится в полутень Земли. Затмение смогут наблюдать жители Африки, Австралии и Азии.

Как повлияет на знаки зодиака лунное затмение 5 мая 2023

Затмения считаются отличным шансом для того, чтобы изменить жизнь к лучшему. Но отважиться на такой шаг бывает непросто.

«Лунное затмение прорабатывает наш внутренний мир, мысли, чувства, восприятия и обиды. В этот момент могут происходить события, которые подсвечивают важную идею для нас. Возможно, именно сейчас вы придете к пониманию ценных вещей в жизни», — пояснила Полянская.

Стоит не только уверенно стремиться вперед, но и закрывать исчерпавшие себя вопросы.

«Если из вашей жизни что-то уходит, отпускайте это с легкой душой: увольняйтесь с работы, заканчивайте отжившие, токсичные отношения. Не бойтесь таких потерь, потому что если вы теряете что-то, то это важно для вашей судьбы, роста и развития», — посоветовала она.

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Каким знакам зодиака нужно быть осторожными 5 мая 2023

Коридор затмений считается энергетически мощным периодом. Он преподносит кармические уроки каждому знаку зодиака.

«Затмение — это событие, которое происходит циклами. Поэтому хорошо бы вспомнить, какие события происходили с вами в ноябре 2021-го, в мае и ноябре 2022-го. А в ноябре 2023-го будет завершение этого цикла. События, которые закручивались в эти периоды, разрешатся именно в это время», — рассказала астролог.

По ее словам, судьба как бы вновь возвращает людей к определенным событиям, чтобы они смогли осознать, исправить и усвоить урок. Больше всего ощутят его на себе Скорпионы, Тельцы, Водолеи и Львы.

«Могут возникать проблемы с финансами, непредсказуемые расходы, судебные разбирательства. Поэтому будьте аккуратнее», — предостерегла эксперт.

Что нельзя делать знакам зодиака в лунное затмение 2023

В этот день повышается градус тревожности. Люди становятся более капризными и эмоционально неустойчивыми.

«Побудьте 5 мая немного в одиночестве, зажгите сандаловые свечи, расслабьтесь и отдохните. Если уединиться нет возможности, то будьте бдительны», — подчеркнула эксперт.

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В лунное затмение желательно отложить или перенести следующие дела:

медицинские процедуры и хирургические операции, так как риск осложнений находится на пике;

длительные путешествия, особенно авиаперелеты, потому что повышается аварийность;

свадьбу;

устройство на новое место работы;

покупку автомобиля или недвижимости (квартиры, дачи).

«Главное — не уходите в деструктивные эмоции и переживания. Избегайте конфликтов, извлекайте уроки, благодарите за них и помните, что именно они ведут нас к росту», — отметила астролог.

Что можно делать в лунное затмение 2023

Во время, когда Луна прячется в тени Земли, стоит провести ритуалы очищения.

«Избавьтесь от ненужных, сломанных, энергетически уставших вещей. Пишите ваши цели и намерения, повизуализируйте, произнесите вслух свой запрос. Попросите подсказку от окружающего пространства, не закрывайте глаза на страхи», — считает Полянская.

Кстати, 5 мая — это отличный день для всех знаков зодиака, чтобы избавиться от вредных привычек.

«Занимайтесь творчеством, создавайте что-то своими руками, слушайте музыку. Больше внимания уделяете тем действиям, которые вас наполняют», — пояснила эксперт.

Звезды благоволят к занятиям благотворительностью, оказанию помощи нуждающимся и, конечно же, самому себе.