Беседы после дождя: ученые выяснили, как общаются лесные грибы

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 276

Fungal Ecology: Лесные грибы общаются с помощью электрических сигналов

Беседы после дождя: ученые выяснили, как общаются лесные грибы

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Huwiler

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Исследователи также полагают, что некоторые виды грибов играют решающую роль в жизнеобеспечении деревьев.

Лесные грибы могут общаться с помощью электрических сигналов, а после дождя они становятся более «разговорчивыми». К такому выводу пришли исследователи из Университета Тохоку, Япония. Результаты их работы опубликованы в журнале Fungal Ecology. Эксперты подробно изучили вид Laccaria bicolor — лаковица двухцветная.

Ученые провели эксперимент: прикрепили к шести грибам в кластере специальные электроды и считали «диалоги». Отметили при этом, что сигналы становятся сильнее после дождя. Кроме того, выяснилось, что общение, как и между людьми, обладает направленностью и зависит от расстояния — лаковицы не оказались телепатами, лучше слышат друг друга близко расположенные грибы. Чем они дальше, тем, соответственно, хуже сигнал.

«Вначале у грибов был меньший электрический потенциал, и мы свели это к отсутствию осадков. Однако после дождя электрический потенциал начал колебаться, иногда превышая 100 мегавольт», — заявил один из руководителей проекта Ю Фукасава.

Также исследователи предположили, что грибы играют решающую роль в жизнеобеспечении лесных деревьев. Эктомикоризные грибы, которые растут на соснах, дубах и березах, образуют оболочку вокруг корней деревьев снаружи, а их мицелий превращается в обширные подземные сети. С помощью этих сетей соседи захватывают определенные полезные вещества и делятся ими с деревьями.

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