Билан чуть не рухнул на сцене во время телешоу: «К остеопату ходить еще месяца два!»

Певец заявил, что за каждый выпуск терял по четыре килограмма веса из-за тяжелого костюма и переживаний.

Певец Дима Билан, ставший победителем музыкального телешоу на одном из федеральных каналов заметно потерял в весе за время конкурса. В интервью Starhit.ru артист предположил, что за каждый выпуск сбрасывал около четырех килограммов. И дело не только в эмоциональности исполнителя и его переживаниях — его костюм Мамонтенка был одним из самых теплых и тяжелых на проекте.

«Голова — 15 килограммов, а корона с мантией еще добавила, наверное, килограмма четыре. К остеопату мне теперь ходить еще месяца два», — сказал Билан.

Как отметил певец за кулисами гала-концерта, после последнего выступления он думал, что просто рухнет на сцене без сил — настолько устал. Но потом пришло ощущение эйфории, потому что работа с живым залом в прямом эфире всегда заряжает. Впечатления Дима Билан сравнил с теми, что испытываешь во время дайвинга при погружении на глубину 40-50 метров.

Музыкант подчеркнул, что внутри у него разгорелся спортивный азарт. Очередное испытание и выход из зоны комфорта — все это важно для развития артиста.

Сложнее всего, добавил Билан, было обманывать близких и держать в тайне свое участие в конкурсе, а это одно из главных условий проекта. Никто не должен знать, кто скрывается под маской. Дима Билан честно хранил свой секрет, но на дне рождения отца, по собственным словам, не удержался и намекнул, «что-то такое пробормотал».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной, посвященный 50-летию творческой деятельности.