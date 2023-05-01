Филипп Киркоров похвастался подарками на день рождения
Музыканту вручили множество различных сувениров.
Фото: Гердо Владимир / ТАСС
Филиппу Киркорову вручили множество самых разных подарков. Российская звезда показала презенты, преподнесенные близкими и друзьями на 56-летие.
Певец похвастался внушительным букетом, врученным человеком, имя которого знаменитость не готова раскрывать. Теперь эта композиция украшает загородный дом певца.
Кроме того, вручили певцу и картину, на которой Киркоров изображен в виде джина. Именник остался от презента в восторге.
Не обделили вниманием поп-короля и наследники, одарив папу практичными подарками. Сын Мартин вручил станцию, от которой можно заряжать сразу несколько гаджетов, а Алла-Виктория — специальную бутылку, которая сразу фильтрует воду.
Но все же главный подарок музыканту сделала судьба. Филипп повстречал человека, который мотивирует его и вдохновляет на новые свершения.
«Горишь профессией»: Валерия эмоционально поздравила Киркорова с днем рождения
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киркоров, по его словам, иногда «бывает козлом». При этом в душе он остается сентиментальным человеком и «великодушным добряком, из которого можно вить веревки».
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