Филипп Киркоров похвастался подарками на день рождения

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Алексей Панков
Алексей Панков 693

Музыканту вручили множество различных сувениров.

Филипп Киркоров похвастался подарками на день рождения

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

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Филиппу Киркорову вручили множество самых разных подарков. Российская звезда показала презенты, преподнесенные близкими и друзьями на 56-летие.

Певец похвастался внушительным букетом, врученным человеком, имя которого знаменитость не готова раскрывать. Теперь эта композиция украшает загородный дом певца.

Кроме того, вручили певцу и картину, на которой Киркоров изображен в виде джина. Именник остался от презента в восторге.

Не обделили вниманием поп-короля и наследники, одарив папу практичными подарками. Сын Мартин вручил станцию, от которой можно заряжать сразу несколько гаджетов, а Алла-Виктория — специальную бутылку, которая сразу фильтрует воду.

Но все же главный подарок музыканту сделала судьба. Филипп повстречал человека, который мотивирует его и вдохновляет на новые свершения.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киркоров, по его словам, иногда «бывает козлом». При этом в душе он остается сентиментальным человеком и «великодушным добряком, из которого можно вить веревки».

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