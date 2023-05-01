На трассе М-4 «Дон» под Краснодаром пропали двое аниматоров: что известно

Поисковые группы выдвинулись к месту, где, предположительно, людей видели в последний раз.

На трассе М-4 «Дон» в районе станицы Березанской под Краснодаром пропали двое аниматоров. По сообщениям СМИ, Кирилл Чубко (37 лет) и Татьяна Мостыко (19 лет) вечером 28 апреля возвращались домой с мероприятия на Hyundai Grandeur белого цвета с черной крышей.

Однако по дороге они пробили колесо и остановились на обочине. Ситуацию осложнил сильный дождь. Затем к ним подошли несколько парней, оказавшихся в схожей ситуации. Вместе с молодыми людьми мужчина отправился в ближайший населенный пункт. После этого аниматоров никто не видел.

Однако их машина несколько раз попала на камеры в станицах Ирклиевской, Каневской и Березанской. Утром следующего дня телефоны пропавших людей оказались отключены, а с банковских карт пропало 190 тысяч рублей.

Сейчас местные следователи при поддержке уголовного розыска управления МВД Россия по Краснодарскому краю проводят оперативные мероприятия для поиска пропавших и прочие следственные действия. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по статье убийство двух и более лиц из корыстных побуждений или по найму.

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На месте присутствует и корреспондент «Известий». По данным 5-tv.ru, поисковая группа выдвинулась к лесу, где, предположительно, в последний раз видели автомобиль, на котором передвигались аниматоры. На месте также работают кинологи.

Также полиция проверяет местных жителей, которые могут что-то знать о пропаже молодых людей. В 30 километрах от того места, где пропали молодые люди, мужчина на трассе ночью слышал крики «помогите», доносившиеся из леса, но проверять не пошел.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянин, который пропал в национальном парке Читван в Непале, найден живым.