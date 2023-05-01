В России подняли тариф на передачу электроэнергии на 6,3% до конца года

В ФАС объяснили, с чем связано подорожание, и как оно отразится на гражданах.

В России повысили тариф на передачу электроэнергии на 6,3% до конца 2023 года. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина появилось на интернет-портале правовой информации.

«Установить с 1 мая по 31 декабря 2023 года тарифы на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети <…> с учетом увеличения на 6,3% относительно тарифов, действующих по состоянию на 30 апреля 2023 года», — говорится в документе.

Уточняется, что распоряжение вступает в силу с момента опубликования.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС) сообщил, что повышение тарифов обусловлено масштабной инвестиционной программой в сетевом комплексе. При этом в службе подчеркнули, что граждан изменения не коснутся. Для них новые тарифы вступят в силу с 1 июля 2024 года, как и планировалось.

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