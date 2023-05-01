Глава американской инвесткомпании прогнозирует дальнейший крах банков в США

Финансовые учреждения массово сталкиваются с оттоком депозитов. Доверие клиентов удается сохранять только гигантам банковской индустрии.

В США ожидается дальнейшее падение американских региональных банков вслед за крахом First Republic Bank (FRB). Об этом заявил гендиректор инвестиционной компании Sovereign Wealth Management Гэри Королев.

«Вероятнее всего, это продолжится», — сказал он в комментарии РИА Новости, отвечая на вопрос о возможности очередных банкротств среди американских банков.

Королев отметил, что First Republic Bank — не единственное финансовое учреждение, которое столкнулось с проблемами. Из-за оттока депозитов региональные банки в США остаются под большим давлением, пояснил он.

В свою очередь финансовые гиганты, такие как JP Morgan, Bank of America и Wells Fargo, пока что в глазах инвесторов продолжают выглядеть «слишком большими, чтобы рухнуть», добавил Королев.

Ранее FRB был передан Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), которая приняла заявку JPMorgan Chase на приобретение вкладов и активов банка. Известно, что активы FRB превышали 229 миллиардов долларов, а депозиты составляли почти 104 миллиарда. Банк стал крупнейшим обанкротившимся заемщиком в США после кризиса 2008 года. По объемам кредитования он превосходил Silicon Valley Bank.

В марте в США рухнули сразу три крупные кредитные организации, лидировавшие в сфере криптовалют и технологических стартапов, и обслуживавшие ведущие IT-компании с оборотом в сотни миллиардов долларов.

В числе банкротов оказались входивший в ТОП-20 крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank (SVB) и криптоориентированные банки Silvergate и Signature Bank.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему в США обанкротились крупные банки.