Пытающаяся похудеть после родов дочь Пригожина высказалась по поводу пластики

Дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная рассказала, готова ли прибегнуть к пластической операции, чтобы похудеть. Спустя девять месяцев после рождения сына Даниэля девушке удалось избавиться от 11 килограммов. Дальше вес перестал снижаться. По словам Данаи, дело вовсе не в лени.

После родов медики выявили у девушки диастаз (расхождение внутренних краев мышц живота — Прим. ред.). Медики предложили ей решить проблемы с помощью операции. Даная призналась, что задумывалась об этом и раньше.

«Каждый раз меня что-то останавливает. И в этот раз так же. Я все могу и сама», — объяснила дочь Пригожина поклонникам в своем блоге.

Дочь Пригожина о похудении после родов: «Одно решение — хирургия»

Фото: Instagram* / danaya_prigozhina

К слову, проблема с лишним весом для Данаи не новая. Она всегда имела крупное телосложение. Из-за чего в детстве не раз подвергалась травле. В результате однажды она приобрела китайские таблетки. Поначалу препарат давал хороший результат. Но счастье было недолгим. Вскоре стрелка на весах стала вновь расти вверх. По мнению Данаи, в таблетках содержались некие вредные вещества. Кроме того, помимо прибавки веса у девушки нарушился эмоциональный фон. Поправить здоровье после таблеток она смогла лишь через несколько лет.

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