Пытающаяся похудеть после родов дочь Пригожина высказалась по поводу пластики

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 63

Наследница продюсера много лет борется с лишним весом. За это время испробовала множество методов, которые негативно сказались на ее здоровье.

Пытающаяся похудеть после родов дочь Пригожина высказалась по поводу пластики

Фото: Instagram* / danaya_prigozhina

Читайте нас в: Дзен Новости

Дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная рассказала, готова ли прибегнуть к пластической операции, чтобы похудеть. Спустя девять месяцев после рождения сына Даниэля девушке удалось избавиться от 11 килограммов. Дальше вес перестал снижаться. По словам Данаи, дело вовсе не в лени.

После родов медики выявили у девушки диастаз (расхождение внутренних краев мышц живота — Прим. ред.). Медики предложили ей решить проблемы с помощью операции. Даная призналась, что задумывалась об этом и раньше.

«Каждый раз меня что-то останавливает. И в этот раз так же. Я все могу и сама», — объяснила дочь Пригожина поклонникам в своем блоге.

Дочь Пригожина о похудении после родов: «Одно решение — хирургия»

Фото: Instagram* / danaya_prigozhina

К слову, проблема с лишним весом для Данаи не новая. Она всегда имела крупное телосложение. Из-за чего в детстве не раз подвергалась травле. В результате однажды она приобрела китайские таблетки. Поначалу препарат давал хороший результат. Но счастье было недолгим. Вскоре стрелка на весах стала вновь расти вверх. По мнению Данаи, в таблетках содержались некие вредные вещества. Кроме того, помимо прибавки веса у девушки нарушился эмоциональный фон. Поправить здоровье после таблеток она смогла лишь через несколько лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Валерия сильно устает от двухлетней внучки Селин.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
80.51
-1.05 88.37
-1.83
Самый прибыльный день: когда делать денежную стрижку в мае 2023

Последние новости

1:00
«Кончина близка»: в США предрекли будущее Зеленского
0:45
Стало известно об эвакуации посольством РФ более 200 человек из Судана
0:30
«Последний рывок»: группа Aerosmith анонсировала прощальный тур
0:10
«Знаю настоящую сущность»: Лолита публично призналась в любви Киркорову
23:53
«Солнышко, поздравляю»: Самбурская сообщила о рождении дочери
23:38
Мандарины лучше секса: Робби Уильямс признался в потере интереса к интимной близости

Сейчас читают

Алена Кравец сообщила, что звезды удаляют из соцсетей фото с Блиновской
Полковник Кнутов: Россия срывает наступление Украины упреждающими ударами
Хайп или талант? Доминик Джокер раскрыл секреты, которые помогают стать звездой
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео